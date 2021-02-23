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В Дагестане более 168 тыс. жителей остались без света из-за ветра

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сильный ветер порывами до 35 метров привел к отключениям в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго") в четырех районах Дагестана, сообщил во вторник сайт Минэнерго РФ.

По его данным, без электроснабжения осталась около 168 600 человек. Мощность отключенных потребителей - 59 МВт.

К восстановительным работам привлечены 75 бригад - 151 специалист и 52 единицы техники.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ", зафиксированы отключения части потребителей в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы.

Филиал "Дагэнерго" переведен на особый режим работы.

Причиной локальных отключений электроснабжения назван сильный ветер, местами до 35 м/с. Кроме того, в регионе идет мокрый снег.

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