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Энергетики Дагестана восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Электроснабжение более 168 тыс. жителей Дагестана, нарушенное из-за сильного ветра, полностью восстановлено, сообщает ПАО "Россети Северный Кавказ".

"К 18:58 мск восстановлено энергоснабжение потребителей по сети 6-10 кВ. К 20:15 мск также отработаны заявки по точечным отключениям в сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении.

Энергетики продолжают круглосуточную работу в особом режиме. Специалистами оперативно отрабатывается каждая новая единичная заявка, поступающая от потребителей из-за отключений по сети 0,4 кВ.

Как сообщалось, сильный ветер порывами до 35 м привел к отключениям в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго") в четырех районах Дагестана. Без электроснабжения осталась около 168 600 человек. Мощность отключенных потребителей - 59 МВт.

Дагестан

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