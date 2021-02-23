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CК завел дело после публикации видео пыток из Ярославской колонии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В СУ СКР по Ярославской области сообщили, что после публикации видео с избиением заключенных в исправительной колонии N1 (Рыбинск) возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

В пресс-службе ярославской областной прокуратуры "Интерфаксу" сообщили, что ведомство начало проверку по материалам СМИ о нарушении прав осужденных. Ранее соответствующий материал опубликовала "Новая газета".

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин запросил в УФСИН информацию.

Дело о пытках в ярославской колонии

"Очевидно, что этот факт относится к 2016-2017 годам. Ситуация в колонии в этот период известна во всех деталях, в том числе и суду. Материалы ("Новой газеты"- ИФ) - должны быть внимательно рассмотрены для выявления новых лиц. Я запросил информацию в УФСИН, скорее всего, завтра получу ответ", - сказал омбудсмен "Интерфаксу".Он также добавил, что две недели назад посещал эту колонию, жалоб на применение силы и спецсредств от заключенных не поступало.

На распространенных во вторник видео избиению подверглись двое заключенных, один из которых, как пишет "Новая газета" - гражданин Грузии Важа Бочоришвили - после избиения сотрудниками колонии в апреле 2017 года был направлен в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили был доставлен в рыбинскую больницу, где 9 мая скончался. Уголовного дела по данному факту возбуждено не было, отмечает издание.

"Новая газета" уже дважды публиковала видео с избиением заключенных в ярославской ИК-1.

Хроника 23 августа 2008 года – 23 февраля 2021 годаСкандалы в колониях
Ярославская область ФСИН Рыбинск

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