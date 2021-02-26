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Двух сотрудников ярославской колонии задержали за избиение осужденных

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Двух человек задержали в рамках расследования дела об избиении заключенных в исправительной колонии N1 Ярославля, сообщают правозащитники.

"Оба задержанных - действующие сотрудники колонии, на время следствия они отстранены от работы", - говорится в сообщении фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ иноагентом), представляющего интересы потерпевших.

По данным фонда, в субботу Заволжский суд Ярославля изберет задержанным меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

В пресс-службе Следственного комитета не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

"Новая газета" уже дважды публиковала видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1. На распространенных 23 февраля видео избиению подверглись двое заключенных, один из которых, как пишет "Новая газета" - гражданин Грузии Важа Бочоришвили - после избиения сотрудниками колонии в апреле 2017 года был направлен в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили был доставлен в рыбинскую больницу, где 9 мая скончался. Уголовное дело по этому факту не возбуждалось, отмечает издание.

После публикации видео во вторник в СУ СКР по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ярославль ФСИН

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