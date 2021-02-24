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"Уралвагонзавод" заявил о разработке боевых машин-роботов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Единственный в России производитель танков - концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") - ведет разработку роботизированных боевых машин, которые должны появиться в ближайшем будущем. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе концерна.

Там напомнили, что в беспилотном режиме тестировался танк Т-14 "Армата". Выполнялись такие задачи, как движение по маршруту и выход на определенную точку для стрельбы, а также автоматический захват целей и их уничтожение.

"Танк Т-14 разработан как экипажная машина, его применение в беспилотном режиме - отдельные специальные задачи", - сказали в пресс-службе.

Концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Уралвагонзавод

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