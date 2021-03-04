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Армия РФ получит опытную партию бронетехники на платформе "Армата" в 2022 г.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российская армия получит опытно-промышленную партию танков Т-14 и другой бронетехники на платформе "Армата" в следующем году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16", - сказал Шойгу на совещании в четверг.

Он заявил, что бронетехника на платформе "Армата" проходит государственные испытания.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и руководитель Минпромторга Денис Мантуров ранее анонсировали начало серийных поставок в армию бронетехники на платформе "Армата" в 2021 году. В августе 2018 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал о планах серийных поставок до конца 2021 года 132 машин - танков Т-14 и БМП Т-15.

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Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее нынешний вице-премьер Юрий Борисов в бытность заместителем министра обороны РФ сообщал, что у российского военного ведомства есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

В УВЗ заявляли, что танк Т-14 "Армата" тестировался в беспилотном режиме, но эта боевая машина создавалась под экипаж.

"Танк Т-14 испытывался специалистами "Уралвагонзавода" в беспилотном режиме, в том числе по выполнению задач движения по маршруту и выхода в назначенную точку для ведения стрельбы, а также автоматическому захвату целей и их уничтожению. Танк Т-14 разработан как экипажная машина, его применение в беспилотном режиме - отдельные специальные задачи", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе УВЗ 24 февраля.

Сергей Шойгу Армата Минобороны РФ

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