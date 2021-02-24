Новак оценил в 3,5% возможное снижение потребления газа в мире за 2020 год

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - По итогам 2020 года мировое потребление газа может сократиться на 3,5% относительно уровня 2019 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе презентации долгосрочного прогноза Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

По его словам, в течение следующего десятилетия мировое потребление природного газа увеличится на 15% по отношению к 2019 г. и составит более 4,55 трлн кубометров к 2030 г. Министр отметил, что около 70% этого прироста спроса будет приходиться на страны АТР и Северную Америку.

"Страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индия обеспечат более 40% дополнительных объемов мирового потребления ввиду усиления экологической повестки и продолжающегося перехода с угля на газ в электрогенерации, промышленности и бытовом секторе, а также расширение использования газа в качестве газомоторного топлива", - отметил он.

К 2050 году доля природного газа в мировом энергобалансе может вырасти до 28% по сравнению с 23% в 2019 году. В два раза вырастет рынок сжиженного природного газа (СПГ). "В чем рынок и аналитики точно едины - это рост рынка СПГ как минимум в два раза к 2050 г., при этом, по прогнозам, доля СПГ в общемировой торговле превысит долю трубопроводных поставок", - отметил Новак.