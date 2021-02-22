Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:02Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 522+291 658

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год

Это произошло на фоне сильнейшей оттепели в Европе и морозов в России

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Транзит российского природного газа через Украину испытал падение до минимума за последние 12 месяцев на фоне рекордной оттепели в Европе.

После морозного фронта "Зверь с Востока 2" Европу накрыла волна небывало теплого воздуха. С начала прошлой недели температура растет, и в среду на наступившей неделе ожидается скачок температуры до почти летнего уровня. Жара в Европе играет на руку "Газпрому", так как в эти же дни в Сибири, на Урале и в Поволжье стоят суровые морозы, увеличивающие потребление газа внутри России.

За первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была стабильной со средним уровнем в 119 млн куб. м в сутки. Затем началось поступательное снижение объемов: 95 млн кубометров 17 февраля, потом два дня транзит был на уровне 88-87 млн куб. м, а за газовые сутки 20 февраля прокачка упала до 67 млн куб. м (номинация на прокачку на понедельник предусматривает дальнейшее снижение объема).

Этот объем является минимальным за последний год. Меньше газа через Украину "Газпром" прокачивал в январе 2020 года, когда товарные потоки (в преддверии завершения старого транзитного контракта и тяжелых переговоров по заключению нового) были настроены на худший сценарий с прекращением транзита.

При этом на февраль у "Газпрома" на долгосрочной и краткосрочной основе законтрактован транзит на 124,2 млн куб. м (110 млн куб. м в сутки - долгосрочное бронирование и 14,2 млн куб. м в сутки - бронирование на месячной основе).

Поведение транзитных потоков показывает, что сейчас приоритетом для газовиков является расход запасов газа из подземных хранилищ. "Газпром" именно 20 февраля резко увеличил расход газа из хранилищ в Германии.

Суммарно на утро воскресенья европейские хранилища заполнены на 38,8%, что на 5,9 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет. Вместе с тем, за газовые сутки 20 февраля из ПХГ Европы был изъят минимальный за год объем, а закачан - максимальный объем газа.

Впереди еще неделя аномального тепла посередине зимы и, наверняка, новые необычные решения в области управления газовыми потоками.

Украина Газпром

Новости по теме

Новости

Ритейлер Fix Price подтвердил планы провести IPO на Лондонской бирже

Nord Stream 2 AG подала запрос на строительство газопровода в водах ФРГ

Nord Stream 2 AG подала запрос на строительство газопровода в водах ФРГ

Тиньков признался, что не рискнет купить акции убыточных Ozon и Tesla

Банк России раскритиковал ручное регулирование цен

Ритейлер Fix Price получил листинг на "Московской бирже"

Ритейлер Fix Price получил листинг на "Московской бирже"

Реформу банкротства форсируют, не сняв все противоречия. Обзор

Реформу банкротства форсируют, не сняв все противоречия. Обзор

Биржевые цены на бензины за неделю выросли на 3%

Страховщики указали на слабые места проекта о страховании ответственности директоров

Страховщики указали на слабые места проекта о страховании ответственности директоров

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Котировки "Норникеля" упали на 4,5% после аварии на фабрике

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');