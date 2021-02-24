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Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ
Актер Милош Бикович
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 г. в Сербии", - говорится в указе.

В своем инстаграм актер написал: "Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина!"

Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде. Он окончил Белградский университет искусств (факультет драматического искусства). Актер получил известность благодаря ролям в фильмах "Лед", "Холоп", "Отель "Белград", а также сериалах "Магомаев" и "Отель "Элеон".

Милош Бикович Владимир Путин

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