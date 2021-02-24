Глава "Ростеха" заявил о переговорах с Эр-Риядом о поставках С-400 и Су-35

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Эр-Рияд обсуждают поставки систем С-400 и истребителей Су-35, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Я говорил, что пока мы не подпишем контракты, мы об этом не говорим... Переговорный процесс идет", - сказал Чемезов в интервью телеканалу RT.

В 2017 году российские представители заявляли, что РФ и Саудовская Аравия подписали документы на поставку систем С-400. В феврале 2019 года в ФСВТС России заявили, что страны обсуждают условия для активации контракта.

Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.

В апреле 2019 года источник сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем.

В сентябре 2019 года после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке, президент РФ Владимир Путин предложил Эр-Рияду купить российские системы противовоздушной обороны - С-300 или С-400.

20 февраля этого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что контракт между Россией и Саудовской Аравией о совместном предприятии по производству автоматов "Калашникова" подписан и проходит межгосударственное согласование.

22 февраля на официальном интернет-портале правовой информации было опубликован документ, согласно которому премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ совместно с МИД провести переговоры с Саудовской Аравией и подписать межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.