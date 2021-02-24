Глава "Ростеха" заявил о переговорах с Эр-Риядом о поставках С-400 и Су-35
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Эр-Рияд обсуждают поставки систем С-400 и истребителей Су-35, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Я говорил, что пока мы не подпишем контракты, мы об этом не говорим... Переговорный процесс идет", - сказал Чемезов в интервью телеканалу RT.
В 2017 году российские представители заявляли, что РФ и Саудовская Аравия подписали документы на поставку систем С-400. В феврале 2019 года в ФСВТС России заявили, что страны обсуждают условия для активации контракта.
Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.
В апреле 2019 года источник сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем.
В сентябре 2019 года после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке, президент РФ Владимир Путин предложил Эр-Рияду купить российские системы противовоздушной обороны - С-300 или С-400.
20 февраля этого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что контракт между Россией и Саудовской Аравией о совместном предприятии по производству автоматов "Калашникова" подписан и проходит межгосударственное согласование.
22 февраля на официальном интернет-портале правовой информации было опубликован документ, согласно которому премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ совместно с МИД провести переговоры с Саудовской Аравией и подписать межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.