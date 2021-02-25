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В Забайкалье гражданин РФ осужден на восемь лет колонии за госизмену

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд признал виновным в государственной измене Владимира Васильева и приговорил его к восьми годам колонии, сообщает пресс-служба суда.

"Гражданин России Васильев осужден за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, после отбытия основного срока наказания суд ограничил его свободу еще на год. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал источник "Интерфакса", Васильев был арестован в августе 2019 года одним в Забайкальском крае, а позже этапирован в Москву. Известно об аресте стало только в октябре. На тот момент Васильеву был 51 год.

Забайкалье Владимир Васильев

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