Суд в Москве продлил сроки ареста двум обвиняемым в госизмене россиянам

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста обвиняемому в госизмене Сергею Лыхмусу, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Как заявила пресс-секретарь в понедельник, суд продлил срок заключения под стражей для Лыхмуса до 12 декабря.

Мужчина был арестован в августе 2019 года. По данным газеты Postimees, Лыхмус имеет российское и эстонское гражданство.

Издание со ссылкой на медиа-советника министерства иностранных дел Эстонии Лийна Тоотс также сообщало, что МИД готов оказать всестороннюю помощь Лыхмусу, если он обратится с такой просьбой, однако этот человек или его представители с ведомством не связывались.

Кроме того, в начале октября Лефортовский суд также продлил срок стражи обвиняемому по другому делу о госизмене Владимиру Васильеву, рассказала Первовласенко.

По данным пресс-секретаря суда, мера пресечения Васильеву "продлена на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 14 января 2020 года".

В связи с наличием в материалах грифа "секретно", подробности дела ни в отношении Лыхмуса, ни в отношении Васильева не разглашаются.

Вместе с тем, осведомленный источник "Интерфакса" уточнил, что Васильев был арестован в августе 2019 года одним из судов Забайкальского края, а позже этапирован в Москву.

Как рассказал агентству сотрудник Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев, 51-летний Васильев содержится в настоящее время в СИЗО "Лефортово".

"Васильев содержится в старой камере изолятора, в которой нет горячей воды. При проверке СИЗО Васильев отказался общаться с сотрудниками ОНК", - резюмировал Еникеев.