Совет при правительстве поручил изучить эффективность вакцины от COVID у людей с ВИЧ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере поручил Минздраву и Роспотребнадзору провести в этом году исследование эффективности вакцины от коронавируса у ВИЧ-инфицированных, следует из протокола совета.

"Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ", - говорится в протоколе, поступившем в распоряжение журналистов в четверг.

При необходимости министерству и Роспотребнадзору поручено организовать подобные исследования. Срок исполнения этого поручения – до 1 января 2022 года.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что люди с ВИЧ-инфекцией больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обследуются на предмет коронавируса и обращаются за медпомощью, несмотря на наличие характерных симптомов.

"Число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в 4 раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по результатам исследования, проведенного Роспотребнадзором совместно с "Коалицией по готовности к лечению" (ITPCru) при поддержке ЮНЭЙДС (Программа ООН по ВИЧ/СПИДу).

Согласно результатам исследования, люди с ВИЧ в два раза реже проходили обследование на коронавирусную инфекцию и реже обращались за медицинской помощью даже при наличии симптомов.

"У большинства респондентов с сочетанной инфекцией ВИЧ и COVID-19 имелся объективный риск заражения COVID-19 в связи со значительным количеством источников инфекции в близком окружении и низким уровнем использования средств индивидуальной защиты, а также недооценкой реального личного риска инфицирования COVID-19", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, там отмечается, что "большинство респондентов своевременно получали антиретровирусные препараты", что отнесено к положительным результатам исследования. Хотя было также указано "на негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, прежде всего, на работу СПИД-центров".

В исследовании по изучению распространенности коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов в РФ и влияния пандемии COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ принял участие 931 респондент из 68 регионов России, среди которых были как люди, живущие с ВИЧ, так и люди с отрицательным ВИЧ-статусом.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что по предварительным данным на конец прошлого года, в России свыше 1,1 млн человек живут с ВИЧ.