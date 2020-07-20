Роспотребнадзор изучит ситуацию с COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, что начал всероссийское исследование по распространению коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных. Ведомство также изучит, как ситуация с пандемией сказалась на оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

Служба хочет выяснить долю ВИЧ-инфицированных россиян, перенесших COVID-19 или имевших ее симптомы, сравнить с долей переболевших среди ВИЧ-негативных, выяснить опыт тестирования на COVID-19, наличие рисков заражения коронавирусной инфекцией и наличие сопутствующих заболеваний.

Исследование будет анонимным. Его проведут сотрудники Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией "Коалиция по готовности к лечению" (ITPCru).

"Для получения репрезентативной выборки организаторы исследования предлагают принять участие в анонимном интернет-опросе взрослым россиянам как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом", - говорится в пресс-релизе. Там дана ссылка на анкету, которую предлагается заполнить желающим принять участие в исследовании.