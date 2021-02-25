Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:38Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 553 181+443 431

Прокуроры потребовали улучшить защиту от угольной пыли в бухте Мучке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ванинская транспортная прокуратура после проверки АО "ВаниноТрансУголь" (ВТУ, входит в группу "Колмар") потребовала установить дополнительное пылеподавляющее оборудование при перевалке угля в бухте Мучке, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Гендиректору ВТУ внесено "представление с требованием принять меры по оснащению предприятия дополнительным оборудованием пылеподавления".

Прокурорская проверка началась после того, как жители Ванина в соцсетях выложили видеозаписи сильного пыления во время перевалки груза. Проверка установила, что стивидор "не в полной мере минимизирует негативное воздействие производственной деятельности на окружающую среду".

"В местах открытого хранения штабелей угля и его загрузки на судно отсутствуют ветрозащитные экраны, укладывающие и подающие сыпучие грузы устройства пылеподавляющим оборудованием не оснащены, уголь хранится на площадках, не имеющих твердого покрытия", - сообщает прокуратура.

Материалы проверки были направлены в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора и территориальный отдел Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Против стивидорной компании были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 8.13 КоАП (загрязнение ледяного покрова водных объектов вредными веществами) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

ВТУ в начале февраля признало факт пыления, который послужил поводом для прокурорской проверки. Когда терминал осматривал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, представитель стивидора объяснил, что пыление усугубляется с усилением морозов до минус 40 градусов: в этих условиях специальные присадки, добавляемые в уголь во время погрузки, теряют свои свойства. Он также заявил, что на февраль и март 2021 года ВТУ снизит объемы перевалки "в ущерб своей компании", чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

В компании агентству уточняли, что дополнительно ограничили работы на угольном складе при скорости ветра выше 8 м/с.

В сентябре 2020 года "Колмар" ввел в эксплуатацию первую очередь угольного морского терминала "ВаниноТрансУголь" в Хабаровском крае мощностью перевалки 12 млн тонн коксующегося угля в год. Производительность портового оборудования терминала составляет 6 тыс. тонн в час. Погрузочный комплекс построен с нуля в 8 км от поселка Ванино в бухте Мучке. Общая стоимость проекта - 42,7 млрд рублей.

К 2023 году "Колмар" намерен сдать в эксплуатацию вторую очередь угольного терминала и тем самым увеличить мощность перевалки до 24 млн тонн. Терминал занимается перевалкой угля, поставляемого с горно-обогатительных комплексов "Денисовский" и "Инаглинский" группы "Колмар" в Якутии. Продукция предназначена для поставок в страны АТР: Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань и Индию.

Колмар Ванино Дальневосточная транспортная прокуратура ВТУ Хабаровский край Михаил Дегтярев

Новости по теме

Новости

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

Что случилось этой ночью: четверг, 25 февраля

В Забайкалье гражданин РФ осужден на восемь лет колонии за госизмену

Что произошло за день: среда, 24 февраля

"Норникель" приостановил работу двух ключевых рудников

"Норникель" приостановил работу двух ключевых рудников

Против шамана Габышева возбудили дело о применении к полицейскому насилия

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ

В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины

В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');