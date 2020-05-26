"Восточный порт" вложит 850 млн рублей в строительство экранов для задержки угольной пыли

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая стивидорная компания в приморском порту "Восточный", специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, АО "Восточный порт"в 2020 году вложит 850 млн рублей в строительство 1,7-километровой системы пылеветрозащитных экранов на территории специализированного угольного комплекса.

В марте уже был установлен экран длиной 381 м на восточной стороне комплекса, теперь работы идут с южной стороны, сообщили в пресс-службе компании.

Стивидор начал возводить пылеветрозащитных сооружений по периметру производственных площадок в 2017 году, на сегодняшний день протяженность построенных защитных экранов превышает 2,5 км при общей площади покрытия около 74 тыс. кв. м.

Экраны монтируются из перфорированных панелей, изготовленных из низколегированной оцинкованной стали с антикоррозионным полимерным покрытием. "Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют ветер в различных направлениях. Таким образом, происходит замедление потоков воздуха, которые сталкиваются и теряют свою силу, не позволяя мелкой фракции угля выйти за пределы погрузочного комплекса", - пояснили в пресс-службе.

АО "Восточный порт" реализует комплексную экологическую программу с 2017 года. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия за это время составила 5,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Восточный порт" в 2019 году увеличил объем перевалки на 5,2% по сравнению с показателем 2018 года - до 25,51 млн тонн угля. Рост перевалки обусловлен вводом в эксплуатацию третьей очереди специализированного угольного комплекса, благодаря чему общая пропускная способность терминала увеличилась до 50-55 млн тонн в год.

Единственным владельцем АО "Восточный порт" является кипрская Starlion Limited. По данным участников рынка, контроль над стивидором осуществляет "Кузбассразрезуголь".