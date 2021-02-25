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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:38Заразились
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В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 11 198 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По данным оперштаба, за минувшие сутки было подтверждено 446 случаев гибели пациентов с коронавирусом, 16 102 человека были выписаны из больниц по выздоровлении.

В Москве за сутки выявлено 1 406 новых случаев COVID-19, 47 пациентов скончались, 2 092 выздоровели.

За весь период распространения коронавируса в РФ с марта 2020 года зарегистрировано 4 млн 212 тыс. 100 случаев коронавирусной инфекции (+0,27 % за минувшие сутки), 84 876 умерших и 3 млн 767 тыс. 664 выписанных.

Еще 911 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 495 - в Московской области, 388 - в Нижегородской области, 301 - в Воронежской области, 296 - в Ростовской области, 278 - в Самарской области.

Кроме того, 236 случаев зафиксированы в Иркутской области, 218 - в Челябинской области, 212 - в Пермском крае, 202 - в Волгоградской области, 201 - в в Саратовской области, 186 - в Пензенской области, по 178 - в Вологодской и Свердловской областях, 171 - в Красноярском крае, 153 - в Ленинградской области, 150 - в Ярославской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Хроника коронавируса. Февраль.

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