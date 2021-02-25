Кремль встревожило обострение в Армении

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что ситуация в Армении должна оставаться в рамках конституционного поля и призывают всех к спокойствию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника в Закавказье. Мы призываем, естественно, всех к спокойствию. Полагаем что ситуация должна оставаться в конституционном поле", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя ситуацию в этой стране.

Песков оставил без комментария вопрос, может ли Москва стать посредником в урегулировании нынешнего обострения внутриполитической ситуации в Армении.

Он напомнил, что Армения имеет тесные двусторонние отношения с Россией и является важным участником различных интеграционных объединений на постсоветском пространстве.

"И, конечно же, сейчас стоит очень важная задача по дальнейшей реализации пунктов трехстороннего документа по урегулированию вокруг Нагорного Карабаха, который был подписан несколько месяцев тому назад", - сказал Песков.

Ранее в четверг Главный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и правительства республики. Премьер в ответ на это требование написал в фейсбуке: "Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота".

Позже Пашинян заявил, что освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Пашинян призвал военных продолжить выполнять задачи по охране границ, не терять бдительность.

Договоренности по Нагорному Карабаху были зафиксированы в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.