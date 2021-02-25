Пашинян отправил в отставку начальника Главного штаба ВС Армении

Архивное фото Фото: Ваграм Багдасарян/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который подписал заявление от имени военных с требованием об отставке главы правительства. Пашинян сообщил об этом в прямой трансляции в фейсбуке. Заявление штаба он расценил как попытку военного переворота.

Премьер призвал военных продолжать службу, охранять границы и не терять бдительность. Участие армии в политике и выступление с политическими заявлениями он назвал непозволительным.

"Все находится под контролем", - заверил премьер.

Своих сторонников Пашинян призвал собраться на площади Республики в центре Еревана, рядом со зданием правительства.

Гаспарян, его заместители и некоторые другие высокопоставленные военные ранее в четверг выступили с заявлением, в котором потребовали отставки правительства и Пашиняна. Поводом для них стало решение о снятии с должности первого замначальника Главного штаба Тиграна Хачатряна. Военачальник был отправлен в отставку сразу после того, как публично усомнился в словах Пашиняна о плохой эффективности "Искандеров".

Военные назвали решение об отставке Хачатряна необоснованным, безответственным и антигносударственным в тяжелой для страны ситуации. Они выразили уверенность, что Пашинян и правительство больше "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации" и что больше нельзя терпеть и попытки дискредитировать войска.

Правительство они обвинили в неэффективном управлении и совершении серьезных ошибок, которые привели Армению "на грань катастрофы".

Выступление военных произошло на фоне акций сторонников оппозиции, которая также требует отставки премьера.