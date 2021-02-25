Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:38Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

Пашинян отправил в отставку начальника Главного штаба ВС Армении

Пашинян отправил в отставку начальника Главного штаба ВС Армении
Архивное фото
Фото: Ваграм Багдасарян/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который подписал заявление от имени военных с требованием об отставке главы правительства. Пашинян сообщил об этом в прямой трансляции в фейсбуке. Заявление штаба он расценил как попытку военного переворота.

В миреГлавный штаб Армении потребовал отставки ПашинянаГлавный штаб Армении потребовал отставки ПашинянаЧитать подробнее

Премьер призвал военных продолжать службу, охранять границы и не терять бдительность. Участие армии в политике и выступление с политическими заявлениями он назвал непозволительным.

"Все находится под контролем", - заверил премьер.

Своих сторонников Пашинян призвал собраться на площади Республики в центре Еревана, рядом со зданием правительства.

Гаспарян, его заместители и некоторые другие высокопоставленные военные ранее в четверг выступили с заявлением, в котором потребовали отставки правительства и Пашиняна. Поводом для них стало решение о снятии с должности первого замначальника Главного штаба Тиграна Хачатряна. Военачальник был отправлен в отставку сразу после того, как публично усомнился в словах Пашиняна о плохой эффективности "Искандеров".

Военные назвали решение об отставке Хачатряна необоснованным, безответственным и антигносударственным в тяжелой для страны ситуации. Они выразили уверенность, что Пашинян и правительство больше "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации" и что больше нельзя терпеть и попытки дискредитировать войска.

Правительство они обвинили в неэффективном управлении и совершении серьезных ошибок, которые привели Армению "на грань катастрофы".

Выступление военных произошло на фоне акций сторонников оппозиции, которая также требует отставки премьера.

Армения Никол Пашинян Оник Гаспарян Тигран Хачатрян Ереван Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

Пашинян в четверг выступит на площади Республики в Ереване

Австралия приняла закон о плате интернет-платформ за местные новости

Главный штаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Главный штаб Армении потребовал отставки Пашиняна

В Бресте вынесли обвинительный приговор погибшему после акции протеста

Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц

Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц

Brent подорожала до $67,19 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 25 февраля

В США создана группа для расследования причин "гаванского синдрома"

В США создана группа для расследования причин "гаванского синдрома"
Пандемия коронавируса

Moderna сообщила о разработке вакцины от южноафриканского штамма COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');