Адвокат Урала Рахимова опроверг сообщения о его аресте

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сын экс-президента Башкирии и бывший глава "Башнефти" Урал Рахимов не был арестован в Вене, вопреки сообщениям в телеграм-каналах, у него в Австрии статус политического беженца и у властей страны нет к нему претензий, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Макаренко.

"Периодически вбрасывается такая информация. Но для этого никаких абсолютно нет оснований, потому что Урал Муртазович спокойно живет в Вене, имеет статус политического беженца, и никто его не пытался ни арестовывать, ни задерживать", - сказал он.

Он напомнил, что ранее австрийский суд отказался выдать Рахимова по требованию Москвы, поскольку "счел его уголовное преследование политически мотивированным".

"Ну и Россия, насколько мне известно, последние года четыре тоже никаких недружественных, как говорится, действий в отношении Урала Муртазовича не совершала", - добавил он.

По словам Макаренко, Рахимов постоянно проживает в Австрии на протяжении почти 12 лет.

В России Рахимова заочно обвиняют в присвоении или растраты денег и отмывании (ст.160 и ст.174.1 УК), он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он проходит по делу 2014 года о незаконной приватизации акций "Башнефти".

Россия добивалась его выдачи. В декабре 2014 года адвокат Рахимова Айрат Латыпов заявил, что его подзащитный уехал из России за пять лет до того, когда на него никакого уголовного дела не заводили.

АФК "Система" купила акции "Башнефти" у фондов, которые были близки к тогдашнему руководителю республики Муртазе Рахимову и его сыну Уралу.

В октябре 2014 года Арбитражный суд Москвы установил, что приватизация "Башнефти" была проведена с нарушениями, и постановил истребовать акции нефтяной компании у "Системы". В декабре АФК передала "Башнефть" государству, а в феврале 2015 года через суд взыскала 70,7 млрд рублей с "Урал-Инвеста" - продавца актива, структуры, близкой к Рахимову. В марте стороны заключили мировое соглашение: "Урал-Инвест" выплатил "Системе" 46,5 млрд рублей, а та обязалась вложить 4,6 млрд рублей из полученных средств в благотворительные проекты фонда "Урал" (владеет 100% "Урал-Инвеста").