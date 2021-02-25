Песков заявил, что кандидат на пост главы ЦРУ никогда не был "глупым ястребом"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост директора ЦРУ США Уильям Бернс в бытность послом в РФ никогда не был "глупым ястребом", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Бернс никогда не был глупым ястребом, он всегда был очень сбалансированным, он защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков, вспоминая о работе Бернса в качества посла США в РФ.

На просьбу прокомментировать заявление Бернса о том, что его седые волосы - это результат его работы в России и взаимодействия с президентом РФ Владимиром Путиным, Песков сказал: "Я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев по поводу седых волос".

Как сообщалось, президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Бернса на пост главы ЦРУ. Накануне, выступая перед членами Постоянного специального комитета Сената США по разведке, Бернс заявил о потенциальной угрозе со стороны России.