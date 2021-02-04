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Байден выдвинул на пост директора ЦРУ бывшего посла США в РФ Бернса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выдвинул на утверждение в Сенат на пост директора ЦРУ кандидатуру Уильяма Бернса, сообщил Белый дом.

При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом Соединенных Штатов в Москве.

О намерении назначить Бернса главой разведывательного ведомства Байден объявил еще 11 января. Он заявил, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

В случае утверждения сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ.

США Джо Байден Уильям Бернс

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