В Петербурге проходят обыски по делу о хищении недвижимости Смольного

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят серию обысков, связанных хищением недвижимости комитета имущественных отношений Петербурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, следственные действия проходят по 15 адресам проживания и в офисах коммерсантов. Информацию о них собеседник агентства не сообщил.

По данным местных СМИ, в материалах следствия фигурируют пять объектов, расположенных в исторических зданиях города. Предварительно, ущерб бюджету оценивается в 300 млн рублей. Фигурантам вменяют подделку служебных документов комитета имущественных отношений и использование для сделок поддельных российских паспортов.