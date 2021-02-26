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В Петербурге раскрыли схему хищения городской недвижимости на 300 млн руб.

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга выявила масштабную мошенническую схему, связанную с хищением недвижимости в историческом центре города на 300 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, участники преступной группы (количество не уточняется) на протяжении нескольких лет совершали мошенничество с объектами недвижимости в исторических зданиях Петербурга. На данный момент установлено пять похищенных объектов у станций метро в центре города. Кадастровая стоимость этих зданий составляет около 145 млн рублей, а рыночная - не менее 300 млн рублей, сообщает пресс-служба.

По данным оперативников, аферисты предоставляли в уполномоченные организации поддельные документы, обеспечивающие передачу права собственности из государственной в частную: паспорта физических лиц и документы на якобы проведенные торги. После этого они получали уже легальные договоры купли-продажи и тем самым придавали сделке легитимность.

"Таким образом, городскому бюджету был причинен огромный материальный ущерб, включающий не только собственно стоимость похищенных объектов, но и потерянные доходы от их аренды, также исчисляемые миллионами рублей", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что деятельность преступников была тщательно законспирирована: они использовали "одноразовые" телефоны и сим-карты, проживали не по адресам регистрации и не были знакомы друг с другом.

По этим фактам возбуждено пять уголовных дел о мошенничестве, добавляет пресс-служба.

Накануне информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в Петербурге по 15 адресам проходят обыски, связанные с хищением недвижимости комитета имущественных отношений. Были задержаны два человека.

Петербург

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