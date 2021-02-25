Оператор ж/д перевозок в Крым в мае запустит поезд из Мурманска

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) в конце мая текущего года запустит поезд по маршруту Мурманск-Симферополь, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открывает новое направление на полуостров Крым и обратно", - говорится в пресс-релизе. Протяженность маршрута составит 4,5 тыс. км. В составе - купейные и плацкартные вагоны.

Поезд № 552/551 будет курсировать раз в 9 дней и следовать через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Ростов-на-Дону.

Первый состав отправится из столицы Крыма 24 мая в 1:15 и прибудет в Мурманск 27 мая в 22:50. Из Мурманска первый поезд выйдет 28 мая в 19:10 и прибудет в Симферополь 1 июня в 15:40.

Глубина продажи билетов на поезд составляет 90 суток.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. ГСЭ в январе 2020-го подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

В 2020 году компания расширила географию поездок в Крым, а также запустила рейс Москва-Адлер.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.