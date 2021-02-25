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Володин потребовал наказать тех, кто оставил 424 тысячи саратовцев без воды

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от губернатора Саратовской области Валерия Радаева выяснить причины аварии на водопроводе, которая оставила 424 000 горожан без воды, и наказать виновных. Володин, уроженец региона, сейчас находится в Саратове с рабочей поездкой.

Подачу воды в нескольких районах города полностью отключили из-за аварии на трубопроводе утром в четверг. 2726 домов остались без воды при 20-градусном морозе. К 9:40 по местному времени областное МЧС отчиталось о завершении ремонта и о начале заполнения труб водой. Днем потеплело до 13 градусов В мэрии Саратова пообещали к 18:00 вернуть воду во все районы, кроме частного сектора, а в частный сектор - до полуночи.

"Речь идет об обеспечении теплом и водой и роддомов, и больниц, и жилых домов, которые на старых запасах тепла могут и не продержаться, воды-то нет. Не получится ли у нас так, что разморозятся батареи в домах?" - спросил Володин у губернатора.

"Инициируйте расследование этой аварии. Виновные должны понести наказание. Если это халатность- то халатность. Если что-то другое, путь несут наказание. Так нельзя. Надо наказать тех, кто это допустил", - потребовал он.

Саратовская область Саратов МЧС Вячеслав Володин Валерий Радаев

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