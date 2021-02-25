В Удмуртию в колбасе из Ростовской области завезли вирус АЧС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Почти 30 кг колбасы с геномом вируса африканской чумы свиней (АЧС), завезенной из Ростовской области, уничтожены в Ижевске в четверг, сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.

Как сообщается, липецкий предприниматель привез колбасу из Ростовской области на ярмарку в Ижевск без сопроводительных ветеринарных документов.

"По результатам лабораторных исследований (...) в колбасе полукопченой "Деревенской с чесночком" производства ООО "Станица" (Ростовская область, Аксакайский район, п. Рассвет) выявлен геном вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

По предписанию Россельхознадзора, индивидуальный предприниматель уничтожил эту продукцию в присутствии специалистов ведомства и Главного управления ветеринарии Удмуртии.