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Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства РФ в Пхеньяне возвращались в Россию в условиях закрытых из-за пандемии границ. Как сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке, "выезд оказался возможным только железнодорожным путем с использованием несамоходной дрезины".

Выезжали на самодельной дрезине дипломаты и их близкие.

На территории РФ их автобусом доставили в аэропорт Владивостока, откуда они вылетели в Москву.

Отмечается, что границы закрыты уже более года.

"Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - говорится в сообщении представительства МИД РФ в фейсбуке.

Владивосток МИД КНДР

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