Песков посетовал на суровость службы после выезда дипломатов из КНДР на дрезине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с кадрами выезда из КНДР российских дипломатов на дрезине отметил "сложность и суровость" службы работников внешнеполитического ведомства.

"Наверное, лучше МИД это оценивать. Но, послушайте, дипломатическая служба очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты", - сказал Песков.

25 февраля в Россию вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Как сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке, "выезд оказался возможным только железнодорожным путем с использованием несамоходной дрезины".