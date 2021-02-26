Возбуждено уголовное дело о гибели рабочего на буровой "ЛУКОЙЛа"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в результате выброса и возгорания нефтепродуктов на буровой "ЛУКОЙЛа" на Имилорском месторождении, сообщили в СК. Дело расследуется по ч.2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека).

Пожар произошел утром 24 февраля, когда на месторождении проводили работы по герметизации скважины. Следствие собирается выяснить причину прорыва нефтепродуктов и их возгорания.

Пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ранее сообщила, что погиб сотрудник подрядной организации ООО "КРС-Евразия". Ему было 46 лет, это был старший оператор ремонтной бригады. В компании собирались провести свое расследование случившегося.

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли, осваивающих месторождения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Более 50% нефти и газа "ЛУКОЙЛа" добывается этим западносибирским холдингом.