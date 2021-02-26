Прокуратура в Новосибирске отсудила бомбоубежище у "Вимм-Биль-Данн"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Новосибирска по иску прокурора вернул в федеральную собственность противорадиационное укрытие, права на которые принадлежали АО "Вимм-Биль-Данн" (входит в PepsiCo). Об этом говорится в сообщении суда.

Суд признал защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) федеральной собственностью 25 февраля.

Суд установил, что по адресу улица Петухова, дом 31 расположено ЗСГО (противорадиационное укрытие). На основании передаточного акта и договора о присоединении правообладателем этого здания является ОАО "Вимм-Билль-Данн", при этом уполномоченный орган решений о передаче укрытия в частную собственность не принимал, госрегистрация прав собственности компании на помещение осуществлена в отсутствие правовых оснований при проведении инвентаризации.

PepsiCo владеет в России более чем 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.