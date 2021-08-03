Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия АрменияПодробнееСпортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании

PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, сообщила, что продаст бренды соков Tropicana и Naked французской частной инвестиционной компании PAI Partners, говорится в пресс-релизе PepsiCo.

Структура сделки предусматривает создание совместного предприятия, в котором PepsiCo будет иметь пакет акций в 39%. Она также сохранит эксклюзивное право на распространение продукции этих брендов в США.

Доналоговые поступления PepsiCo от сделки составят $3,3 млрд. Эти деньги американская компания планирует использовать для увеличения валюты баланса, а также частично инвестировать в бизнес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2021 года или в начале 2022 года при соблюдении оговоренных условий, включая консультации рабочих групп и одобрение регулирующих органов, сообщает PAI Partners.

Продажи соков у PepsiCo в период с 2011-го по 2020 год сократились на 36%. В американской компании это объясняют трендом на уменьшение потребления сахара среди населения.

В последнее время, несмотря на увеличившийся спрос на апельсиновый сок во время пандемии COVID-19 из-за того, что люди стали чаще завтракать дома, продажи соков продолжили сокращаться. Выручка этого сектора у PepsiCo в 2020 году составила $3 млрд по сравнению с общей выручкой компании в $70 млрд.

PAI Partners, активы которой оцениваются в $17,5 млрд, известна своими вложениями в популярные потребительские бренды. В частности, она инвестировала во второй в мире производитель мороженого Froneri и лидера по производству продуктов правильного питания Ecotone, говорится в пресс-релизе PepsiCo.

PepsiCo США Франция PAI Partners Tropicana Naked коронавирус

Новости по теме

Новости

Иностранцы начали скупать акции китайских компаний после обвала рынка КНР

Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых
Экономический кризис

МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');