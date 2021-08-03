PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании

Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, сообщила, что продаст бренды соков Tropicana и Naked французской частной инвестиционной компании PAI Partners, говорится в пресс-релизе PepsiCo.

Структура сделки предусматривает создание совместного предприятия, в котором PepsiCo будет иметь пакет акций в 39%. Она также сохранит эксклюзивное право на распространение продукции этих брендов в США.

Доналоговые поступления PepsiCo от сделки составят $3,3 млрд. Эти деньги американская компания планирует использовать для увеличения валюты баланса, а также частично инвестировать в бизнес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2021 года или в начале 2022 года при соблюдении оговоренных условий, включая консультации рабочих групп и одобрение регулирующих органов, сообщает PAI Partners.

Продажи соков у PepsiCo в период с 2011-го по 2020 год сократились на 36%. В американской компании это объясняют трендом на уменьшение потребления сахара среди населения.

В последнее время, несмотря на увеличившийся спрос на апельсиновый сок во время пандемии COVID-19 из-за того, что люди стали чаще завтракать дома, продажи соков продолжили сокращаться. Выручка этого сектора у PepsiCo в 2020 году составила $3 млрд по сравнению с общей выручкой компании в $70 млрд.

PAI Partners, активы которой оцениваются в $17,5 млрд, известна своими вложениями в популярные потребительские бренды. В частности, она инвестировала во второй в мире производитель мороженого Froneri и лидера по производству продуктов правильного питания Ecotone, говорится в пресс-релизе PepsiCo.