Мужчина ранил ножом женщину и похитил ее ребенка в Иваново

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина в Иваново напал на женщину с ножом, забрал ребенка и поджег ее квартиру, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Днем 26 февраля женщину с множественными ножевыми ранениями доставили в больницу. По предварительным данным, ранения нанес незнакомый мужчина, который пришел к ней домой. Подозреваемый также поджег квартиру и скрылся, забрав ее трехлетнюю дочь", - говорится в сообщении.

Нападавший уже задержан, девочка освобождена, она в порядке.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).