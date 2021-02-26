Похитителем ребенка в Иванове оказался местный студент

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В полиции рассказали подробности нападения на женщину в городе Иваново. По подозрению в нападении задержан 18-летний житель Иванова, студент одного из вузов.

Задержать нападавшего помогли записи с камер уличного наблюдения. Полицейские изучили кадры и установили машину, на которой скрылся подозреваемый.

Ранее стало известно, что мужчина в Иваново напал на женщину с ножом, забрал ее трехлетнюю дочь и поджег ее квартиру. В СКР сообщали, что преступление было совершено дома у женщины, а со злоумышленником она не знакома.

По данным пресс-службы УМВД региона, женщина была обнаружена возле двери в квартиру с ножевым ранением в шею.

Похищенного ребенка позже нашли в центре Иванова, девочка не пострадала и была одета по погоде, отметили в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. В полиции также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о похищении человека.