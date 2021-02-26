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Врио главы Мордовии отправил правительство республики в отставку

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке кабинета министров региона, сообщил оперштаб республики.

Он объявил о решении на сессии Госсобрания Мордовии.

"Председатель правительства и отдельные руководители профильных министерств фактически самоустранились от решения накопленных проблем. Поэтому мною принято решение об отставке правительства, указ подписан. Ответственно заявляю, что та система управления, которая сегодня выстроена в республике, уже не соответствует реалиям времени", - привели "Интерфаксу" слова Здунова в пресс-службе правительства республики.

Врио главы региона отметил, что намерен провести конкурс и обновить управленческий кадровый состав. Также Здунов планирует устранить дублирующие функции органов власти, провести их реформирование.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Артема Здунова временно исполняющим обязанности.

Мордовия Артем Здунов

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