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Путин сменил главу Мордовии

Путин сменил главу Мордовии
Артем Здунов
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова, назначил Артема Здунова временно исполняющим обязанности, сообщила пресс-служба Кремля.

Здунов будет исполнять обязанности руководителя республики до вступления в должность лица, избранного главой Мордовии, говорится в указе президента. Этот документ вступает в силу со дня его подписания

Ранее в среду Волков заявил, что попросил Путина отправить его в отставку. Он отметил, что работать на этом посту "было не только ответственно, но и интересно". "Но время идет. Нужно давать дорогу молодым", - объяснил свое решение чиновник.

Волкову 66 лет. Он руководит Мордовией с мая 2012 года, а с 1995 по 2012 год он возглавлял правительство республики.

Биография Здунова

Артем Здунов до последнего времени работал премьер-министром Дагестана.

Он родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарская АССР). В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ). Кандидат экономических наук. В разные годы учился в аспирантуре КФЭИ, работал там преподавателем, занимал пост заместителя директора по науке ГУ "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".

С мая 2010 года был заместителем министра экономики Татарстана, с октября 2014 года - министром.

Был назначен председателем правительства Дагестана в феврале 2018 года, а в сентябре того же года переназначен на этот пост после ухода правительства в отставку в связи с избранием главой республики Владимира Васильева.

Путин 5 октября текущего года досрочно прекратил полномочия Васильева, подавшего в отставку по собственному желанию. Тем же указом президент назначил Сергея Меликова временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Владимир Путин Владимир Волков Мордовия Артем Здунов

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