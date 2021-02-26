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В Рязани глыба льда пробила крышу машины и травмировала пассажирку

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глыба льда упала в Рязани с надземного пешеходного перехода напротив Центрального автовокзала на проезжающий автомобиль, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, наледь пробила крышу машины и травмировала находившуюся в ней пассажирку. У женщины зафиксированы сотрясение мозга, повреждения мягких тканей головы и порезы.

По данному факту проводится доследственная проверка. Будут установлены конкретные лица, ответственные за очистку пешеходного перехода от снега и наледи.

Проверку обстоятельств падения наледи проводит и администрация Рязани.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, надземный пешеходный переход в районе автовокзала на Московском шоссе принадлежит и обслуживается некоммерческим партнерством "Переход".

Сотрудник пресс-службы уточнил, что в феврале уже был составлен протокол о ненадлежащем содержании юридическим лицом пешеходного перехода. "Сегодня утром специалисты МКУ "Управления по делам территорий" повторно выходили на объект. Акт и протокол были составлены уже в отношении директора предприятия", - добавили в пресс-службе.

Рязань

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