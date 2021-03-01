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В Нижнем Новгороде женщину убило сорвавшейся вывеской

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде вывеска сетевого магазина упала на 87-летнюю женщину, она умерла в больнице, сообщили в областном управлении СКР. По факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.

В региональном главке МЧС уточнили, что обрушение произошло в 14:15 по Москве 1 марта в магазине, который находится в жилом доме на улице Сергея Тюленина.

Пользователи соцсетей пишут, что на вывеску с балкона упала снежная глыба, конструкция не выдержала тяжести снега.

В этот же день областная прокуратура внесла очередные представления чиновникам и коммунальщикам за плохую уборку снега в Нижнем Новгороде.

По данным надзорного ведомства, после прошедшего в пятницу обильного снегопада во всех районах города плохо убирали от снега и дороги, и места общественного пользования, и придомовые территории. На некоторых улицах дорога сузилась до одной полосы, не были очищены остановки общественного транспорта, снег был навален в кучи высотой более 3 метров.

Также подтвердились жалобы жильцов некоторых домов на улице Островского на то, что у них снег перед подъездами не убирали и не вывозили с начала зимы.

В прошлый раз прокурорские представления из-за плохой уборки снега вносились в середине февраля.

Нижний Новгород МЧС СКР прокуратура

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