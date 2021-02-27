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Запуск ракеты-носителя с модулем "Наука" застрахуют на 17,7 млрд руб.

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструткуры (ЦЭНКИ) ищет страховщика запуска ракеты-носителя "Протон-М", модуля "Наука" и его стыковки с Международной космической станцией, следует из материалов на сайте госзакупок.

Цена контракта составляет 2,6 млрд рублей. Страховая сумма равна 17,7 млрд рублей.

Согласно конкурсной документации, страхованием покрываются риски при запуске ракеты-носителя "Протон-М", многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и его стыковки с МКС. Выгодоприобретателем по договору выступает "Роскосмос".

Страховым случаем является утрата застрахованного имущества, в том числе его полная гибель.

Подведение итогов конкурса состоится 11 марта 2021 года.

Запуск модуля запланирован на май 2021 года, но как сообщал в декабре прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

"Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Протон ЦЭНКИ Роскосмос

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