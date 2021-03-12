Ни одна компания не захотела страховать пуск "Протона-М" на 17,7 млрд руб.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Страховые компании не подали ни одной заявки на участие в тендере на страхование рисков при запуске ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука" на сумму 17,7 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Признать закупку несостоявшейся, <...> так как не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений", - говорится в материалах закупочной комиссии.

Ранее Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструткуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") объявил тендер на страхование запуска ракеты-носителя "Протон-М", модуля "Наука" и его стыковки с Международной космической станцией (МКС). Цена контракта составляла 2,6 млрд рублей, страховая сумма - 17,7 млрд рублей.

Запуск модуля запланирован на май 2021 года, но, как сообщал в декабре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль вернули производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

"Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.