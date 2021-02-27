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На "Восточном" в 2021 году запланировано три пуска по федеральной программе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году на космодроме "Восточный" планируется провести три пуска по федеральной космической программе, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас будет три пуска по федеральной космической программе, в том числе мы к концу года готовим пуск "Луны-25"", - сказал Рогозин в эфире программы "Большой космос" на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

По словам главы "Роскосмоса", в этом году на Восточном также планируются пуски коммерческих аппаратов.

20 февраля Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Роскосмос" в 2021 году планирует осуществить 29 пусков ракет космического назначения.

Ранее в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что следующий пуск с Восточного запланирован на 25 марта - ракета-носитель "Союз-2.1б" доставит на орбиту спутники компании OneWeb.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

Роскосмос Дмитрий Рогозин Восточный

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