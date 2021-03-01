Рогозин спрогнозировал перманентное строительство на космодроме Восточный

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" будет перманентно продолжать строительство новых стартовых комплексов на космодроме Восточный, сообщил на YouTube канале "Роскосмос-ТВ" директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Когда некоторые спрашивают: а когда вы построите космодром "Восточный", отвечаю: да он всегда будет строиться. Потому что каждая ракета требует свой стартовый комплекс", - объяснил он.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь провели шесть пусков ракет-носителей семейства "Союз".

Сейчас на космодроме строят объекты второй очереди, что позволит проводить запуски ракет семейства "Ангара". Работы по строительству планируется завершить к 2023 году.

Кроме этого сообщалось о планах по строительству стартового стола для ракет-носителей "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". При этом на космодроме до сих пор завершено строительство объектов первой очереди.

В сентябре 2020 стало известно, что правительство выделило на их достройку 5,8 млрд рублей.