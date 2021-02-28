Подозреваемый в нападении на силовиков задержан в Карачаево-Черкесии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранители задержали жителя Карачаево-Черкесии по подозрению в вооруженном нападении на силовиков в Малокарачаевском районе республики в ночь на 25 февраля, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КЧР в воскресенье.

"Сегодня при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Черкесске задержан подозреваемый в причинении огнестрельного ранения сотруднику Росгвардии. Сопротивление мужчина не оказывал", - сказал сотрудник МВД по региону.

Проводятся мероприятия по установлению местонахождения второго подозреваемого, который также является жителем КЧР.

Как сообщалось, в ночь на четверг двое сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению при проверке документов в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии.

По данному факту отделом по Малокарачаевскому району СУ СКР по КЧР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)".