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В Карачаево-Черкесии двух силовиков ранили при проверке документов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии полицейский и боец Росгвардии были ранены, когда хотели проверить документы у людей в "Ниве", припаркованной ночью на обочине. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, в "Ниве" были два человека. Водитель сначала нецензурно выругался в разговоре с сотрудником полиции, а затем ударил его ножом. В этот же момент пассажир "Нивы" выстрелил из охотничьего ружья сотрудника Росгвардии.

Подозреваемые скрылись. Их личности установлены, они объявлены в розыск.

Раненых силовиков осмотрели в больнице. Росгвардеец остался на лечении, полицейский будет лечиться амбулаторно.

МВД Росгвардия Карачаево-Черкесия

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