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РКН обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства о запрещенном контенте

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил о злостном нарушении компанией Twitter российского законодательства о борьбе с запрещенным контентом.

В ведомстве "в дополнение к информации Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации" также сообщили, что с 2017 года эта социальная сеть не удалила 2 862 материала с нелегальным контентом.

Так, про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению суицида не было удалено 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних - 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств - 174 материала.

В РКН уточнили, что в общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении.

Таким образом, соцсеть за все время не удалила примерно 10% от требуемой надзорным органом информации.

В РКН напомнили, что согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса грозит штрафом для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Роскомнадзор Twitter

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