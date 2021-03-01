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Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении социальной сети Twitter, которая с 2017 года проигнорировала требование об удалении почти 3 тыс. материалов с запрещенной в РФ информацией, они будут переданы в суд для рассмотрения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор составит в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации. Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора", - сообщили в пресс-службе ведомства на соответствующий запрос агентства.

Ранее в понедельник РКН сообщил о том, что социальная сеть Twitter "злостно нарушает российское законодательство", не удалив с 2017 года 2 тыс. 862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства не было удалено 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних - 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств - 174 материала.

В ведомстве напомнили, что согласно ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Там отметили, что за неудаление экстремистского, суицидального и порнографического контента предусмотрены штрафы выше.

"При этом за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 млн рублей. За повторный отказ удалить такой контент - от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании", - сказали в пресс-службе РКН.

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