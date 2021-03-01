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Строительство комплекса при главном храме Росгвардии закончат в марте

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В конце марта будет сдан в эксплуатацию храмовый комплекс Князь-Владимирской церкви в подмосковной Балашихе - главного храма Росгвардии, сообщил журналистам куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

Сам храм был сдан в январе. По словам Ресина, потребовалось чуть больше четырех лет, чтобы построить под ключ этот инфраструктурный объект с величественным храмом.

Совершить чин Великого освящения храма планируют в июле 2021 года, ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира - небесного покровителя Росгвардии.

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Храм способен вместить одновременно более 500 прихожан. Высота здания составляет более 40 метров, внутри два уровня - нижний крестильный храм и верхний, с тремя престолами. Колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.

Двухэтажное с подвалом здание дома причта, отделка которого сейчас завершается, вмещает служебные помещения просфорной, трапезной, классы воскресной школы и кабинет настоятеля. Здесь же располагается единый универсальный зал, где можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия.

Как пояснил гендиректор компании-застройщика Алексей Добашин, храмовый комплекс возведен по самым современным технологиям, с применением российских инновационных материалов.

Решение возвести храмовый комплекс приняли патриарх Кириллом и директор Росгвардии Виктор Золотов. Закладка камня в основание храма состоялась 10 декабря 2016 года. Территория под строительство выбрана не случайно: с одной стороны от храма находится военный городок, в котором живут семьи военнослужащих Росгвардии дивизии им. Дзержинского, а с другой - крупный микрорайон города Балашихи.

Росгвардия РПЦ

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