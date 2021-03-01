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Россия присоединится к акции "Час Земли" 27 марта

Россия присоединится к акции "Час Земли" 27 марта
Экологическая акция "Час Земли" в Москве. 2020 год.
Фото: Александр Земляниченко/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ежегодная экологическая акция "Час Земли - 2021" состоится 27 марта, она будет посвящена открытости экологической информации, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

В пресс-службе фонда сообщили, что кульминацией кампании станет "Час Земли" 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В этот час во всем мире свою подсветку погасят десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, в том числе и в российских городах. В Москве также на 1 час будет погашена архитектурная подсветка ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более 1 тыс. других знаменитых объектов столицы.

Отмечается, что акция пройдет в России уже в 13-й раз. В текущем году она будет посвящена теме открытости экологической информации. "WWF России предложит россиянам поддержать обращения к правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений - обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды", - говорится в сообщении. Также в рамках акции россияне смогут узнать, как и где получать экологическую информацию, что они вправе ждать от государства и бизнеса и как они могут способствовать экологической открытости.

"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.

WWF

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