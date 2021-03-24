WWF направит средства с акции "Час Земли" на гранты заповедникам и нацпаркам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Средства, пожертвованные в рамках акции "Час Земли" пойдут на поддержку проектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщил директор WWF России Дмитрий Горшков.

"В этом году традиционно в рамках "Часа Земли" мы проводим сбор средств, который идет на финансирование природоохранных проектов. В 2021 году средства, полученные в ходе "Часа Земли", пойдут на поддержку конкурса грантов для заповедников и национальных парков", - сказал Горшков на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что сбор заявок уже завершен, участвуют в конкурсе 90 охраняемых территорий федерального значения. Победители станут известны в ближайшие дни. По словам Горшкова, у национальных парков много идей, связанных с различными природоохранными проектами, на поддержку которых и пойдут гранты.

"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. В этом году она пройдет 27 марта.