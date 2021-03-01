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Герметизация первой трещины на МКС продлится пять дней

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Работы по герметизации первой трещины на МКС планируется закончить пятого марта, сообщил представитель ЦУПа.

"Мы работаем в ПрК (переходном отсеке - ИФ) каждый день. Пять дней, начиная с сегодняшнего", - сказал он в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.

По краям трещины сделают несколько отверстий дрелью, очистят поверхность спиртовыми салфетками, покроют ее термопастой и специальным герметаллом.

Ранее сообщалось, что за выходные давление в отсеке модуля "Звезда", где наблюдается утечка воздуха, упало в полтора раза, с 728 до 465 мм ртутного столба.

26 февраля космонавты закрыли люк в отсек модуля "Звезда" на МКС, где наблюдается утечка воздуха. Космонавты измеряли давление в отсеке каждые четыре часа с помощью мановакуумметра.

1 марта экипаж приступит к герметизации первой трещины на МКС. Трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

Несколько дней назад экипаж также снял с трещины временную заплатку для обследования ее на предмет расширения. Кроме этого, экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины.

В четверг космонавты обследовали участок с трещиной №3, но, как сообщал космонавт Сергей Рыжиков, течеискатель показал "стабильность измерения, отсутствие трещины". "По первой плоскости, с которой я работал сегодня, я проверил, утечек нет сегодня", - отметил космонавт.

В пятницу космонавт изучил несколько мест, которые ранее были заклеены пластиковой пленкой, обследование показало отсутствие трещин. "В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол", - сообщил Рыжиков.

Еще одно вероятное место расположения трещины располагается под трубой. В среду экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

МКС

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